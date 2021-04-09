ليبيا – أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وصول الدفعة الثانية من لقاح وباء كورونا إلى ليبيا على أمل أن تصل الدفعة الثالثة منه يوم الجمعة.

هذا التأكيد الحكومي جاء في تغريدة على حساب الدبيبة الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تابعتها صحيفة المرصد، فيما شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية على الالتزام بالوعود المتعلقة بتوفير كل ما يلزم، من أجل ضمان سلامة وصحة كل الليبيين.

وبشأن مرتبات الموظفين أوضح الدبيبة أنها حق أصيل ويجب الالتزام بمواعيد سدادها، كاشفًا عن قيام وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية بإحالة مرتبات شهري مارس وأبريل إلى المصرف المركزي، مع التشديد على الالتزام بدفع الأشهر المقبلة في مواعيدها وعدم السماح بتأخيرها.

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