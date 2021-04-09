ليبيا – كشفت منظمة الصحة العالمية عن وصول الدفعة الأولى من لقاح “أسترازينيكا” المضاد لوباء كورونا إلى ليبيا عبر مبادرة “كوفاكس” المعنية بالأمر.

وأشارت المنظمة في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تابعتها صحيفة المرصد إلى أن هذا الأمر يمثل لحظة تاريخية أخرى للتعبير عن التضامن العالمي والمساواة في توزيع اللقاح، فيما أشارت وكالة الأنباء الألمانية إلى أن الدفعة مؤلفة من 57600 جرعة وصلت لمطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس.

ووفقًا لما ورد في الوكالة وتابعته صحيفة المرصد، فقد تم تخصيص الدفعة للفئات ذات الأولوية، بما في ذلك العاملون بمجال الصحة في مراكز العزل، والأشخاص فوق سن الـ75 عامًا، والمصابون بأمراض مزمنة والعاملون الآخرون بمجال الصحة في المرافق الصحية المختلفة.

وأضافت الوكالة: إن توزيع اللقاحات سيتم على مراكز التطعيم في جميع أنحاء البلاد بناء على خطة توزيع تم إعدادها بالتنسيق مع السلطات الصحية، ناقلة عن وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي قوله: إن ليبيا هي أحد المشاركين في التمويل الذاتي لـ”كوفكس”.

وأشار الزناتي إلى طلب ليبيا جرعات كافية من اللقاح لتحصين ما لا يقل عن مليون و374 ألفا و200 شخص مع إمكانية توفير جرعات إضافية بحلول نهاية أبريل.

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