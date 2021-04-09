بعد مفاوضات مع رئيس وزراء أرمينيا.. بوتين يبحث ملف قره باغ مع رئيس أذربيجان

بعد مفاوضات مع رئيس وزراء أرمينيا.. بوتين يبحث ملف قره باغ مع رئيس أذربيجان

روسيا – أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين امس مكالمة هاتفية مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، بحثا خلالها جهود الحفاظ على الاستقرار في إقليم قره باغ.

وأكد الكرملين في بيان له أن بوتين وعلييف واصلا في المكالمة مناقشة الوضع حول قره باغ ومساعي استعادة الاستقرار في الإقليم، وفقا للبيانين الثلاثيين اللذين صدرا في التاسع من نوفمبر و11 يناير الماضيين عنهما ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان.

وأشار البيان إلى أن الزعيمين الروسي والأذربيجاني استعرضا المسائل المتعلقة بضمان السلام والأمن والتنمية الاقتصادية والاجتماعية التدريجية في المنطقة وإعادة تأهيل شبكات النقل في قره باغ.

ولفت البيان إلى أن مشاورات اليوم جرت مع مراعاة نتائج المفاوضات التي أجراها بوتين أمس في موسكو مع باشينيان.

ونشرت روسيا في نوفمبر الماضي قوات لحفظ السلام في قره باغ، وفقا للإعلان الثلاثي الذي وضع حدا للصراع العسكري بين الجانبين الأرمني والأذربيجاني في الإقليم المتنازع عليه.

المصدر: RT

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