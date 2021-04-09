السعودية – أكد رئيس الوزراء اليمني ونائب وزير الدفاع السعودي، أهمية المبادرة السعودية، وشددا على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته للضغط على الحوثيين لعدم تفويت فرصة إنهاء الأزمة.

وأكد معين عدب الملك والأمير خالد بن سلمان خلال لقائهما أمس في الرياض، أهمية استكمال تنفيذ اتفاق الرياض والبناء على الجوانب الإيجابية التي جرى إنجازها خلال المدة الماضية، وحل أي خلافات عن طريق الحوار.

وجرى خلال اللقاء، استعراض مجهودات ومبادرات المملكة الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في اليمن، وبحث آفاق وأوجه التعاون بين البلدين.

وأكد الأمير خالد بن سلمان الروابط الأخوية العميقة التي تربط بين حكومتي وشعبي السعودية واليمن، معتبرا أنه الأساس الذي تنطلق منه جميع مبادرات المملكة ومواقفها تجاه هذا البلد.

وأطلع عبد الملك بن سلمان على وضع المشهد اليمني الراهن في مختلف جوانبه السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، وما تبذله الحكومة منذ تشكيلها ومباشرة عملها في العاصمة المؤقتة عدن من جهود للتعامل مع التحديات القائمة، وبالأخص الاقتصادية والأمنية منها.

وثمّن عبدالملك، الدعم السعودي المعلن مؤخرا بتقديم منحة مشتقات نفطية لقطاع الكهرباء في المحافظات المحررة من خلال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والأثر الإيجابي لهذا الدعم على مختلف المحافظات.

كما شكر الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده على ما يوليانه من رعاية وعناية باليمن واليمنيين، مثمّنا ما قدمته وتقدمه المملكة عن طريق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، من مشروعات تنموية تهدف إلى تحسين معيشة المواطن اليمني.

المصدر: واس

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