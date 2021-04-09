ليبيا – وجه رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي انتقادات قاسية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك غداة الجدل حول زيارة رئيسة المفوضية أورزولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل لتركيا.

رئيس الوزراء الإيطالي وصف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس الخميس أردوغان بـ “الديكتاتور”، وفقًا لما نقلتة وكالة “نوفا” الإيطالية.

وذكرت الوكاله أن المفوضية الأوروبية أعربت عن خيبة أملها بشأن إبعاد فون دير لاين لتجلس على أريكة بينما تم توفير مقعد لنظيرها ميشيل بجوار الرئيس التركي، ولم يكن هناك سوى مقعد واحد متاح بجوار أردوغان خلال اجتماع معه، وتم توجيه رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إليه، بينما اضطرت فون دير لاين إلى الجلوس على أريكة بعيدًا، مما أثار تكهنات على وسائل التواصل الاجتماعي عن الإساءة المتعمدة ضد المفوضية.

وعلق دراغي على ما حدث، قائلًا: “أنا أعارض تمامًا سلوك الرئيس التركي أردوغان. آسف جدًا للإذلال الذي كان على فون دير لاين الخضوع له”.

وأضاف دراغي: “مع هؤلاء الطغاة الذين مع ذلك هناك حاجة للتعاون معهم، ينبغي الصراحة لتأكيد الموقف، ولكن أيضًا الاستعداد للتعاون من أجل مصالح بلدك. يجب إيجاد التوازن الصحيح”.

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