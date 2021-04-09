الولايات المتحدة – ارتفع مؤشر البورصة الأمريكية “ستاندرد آند بورز 500″، خلال تعاملات امس إلى ذروة قياسية.

وجاء الارتفاع مدعوما بمكاسب أسهم شركات التكنولوجيا، بعد يوم من تجديد مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي تعهده بإبقاء أسعار الفائدة منخفضة إلى أن يترسخ التعافي الاقتصادي.

وصعد المؤشر “داو جونز الصناعي” بنسبة 7 بالمئة ليفتح على 33469.89 نقطة، وتقدم “ستاندرد آند بورز” بنسبة 0.25 بالمئة مسجلا 4089.95 نقطة.

في حين زاد المؤشر “ناسداك” 0.79 بالمئة إلى 13796.892 نقطة، وفقا لبيانات البورصة الأمريكية.

المصدر: رويترز

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