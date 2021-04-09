إسبانيا – أكدت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم إنها لم تعثر على أي دليل يثبت أن خوان كالا لاعب قادش وجه إهانة عنصرية إلى مختار دياكابي لاعب فالنسيا خلال المباراة بين الفريقين الأحد الماضي.

وقالت الرابطة إنها راجعت التسجيلات الصوتية والمرئية الخاصة بالمباراة، كما استعانت بخبير قي قراءة الشفاه في التحقيق في الاتهامات التي وجهها دياكابي إلى كالا.

وشعر دياكابي بالغضب اعتقادا منه بأن كالا استخدم لغة مسيئة بحقه بالنظر إلى لون بشرته خلال مشادة بينهما في الدقيقة 28 من زمن المباراة التي توقفت جراء ذلك لمدة 25 دقيقة وانتهت بفوز قادش 2-1.

وطوال الوقت تمسك كالا ببراءته وبعدم توجيه أي إساءة للاعب المنافس.

وقالت رابطة الدوري في بيان:”عقب تحليل العناصر المتوفرة للرابطة فإن بوسعها أن تخلص إلى نتيجة تثبت عدم توفر أي أدلة تؤكد استخدام خوان كالا لغة مسيئة بحق مختار دياكابي”.

وأكدت الرابطة أنها أتاحت هذه المواد والتقارير للناديين ولكل الأطراف المعنية بالأمر للاستفادة منها في التعامل مستقبلا مع مثل هذه الحوادث.

وتستمر تحقيقات الاتحاد الإسباني لكرة القدم في الحادث.

المصدر: “رويترز”

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