ليبيا – طالب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله في مخاطبة لوزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون بالتدخل لتذليل الصعاب أمام تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 247 لعام 2013 بشأن إنشاء مباني للمؤسسة الوطنية للنفط بمدينة بنغازي.

صنع الله أشار في مخاطبته التي أطلعت المرصد نسخة منها إلى قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد المقار الرئيسية لبعض الجهات، والذي نص بمادته الأولى على أن يكون المقر الرئيس للمؤسسة الوطنية للنفط في مدينة بنغازي، وكذلك المادة الثالثة من ذات القرار والتي نصت على أن يتم نقل المقار الرئيسة للجهات المذكورة بالقرار بعد استكمال المقار والبنية التحتية لها، وحيث إن أمر استكمال المقار والبنية التحتية للمؤسسة الوطنية للنفط يتطلب توفير مبالغ مالية للإنشاء والبناء. وأوضح صنع الله أن مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط قام بإصدار القرار رقم 102 لعام 2018 بشأن تشكيل فريق عمل يشرف على التفاوض مع مصرف ليبيا المركزي ومصرف الوحدة لإنشاء مشروع مباني المؤسسة الوطنية للنفط في مدينة بنغازي، وبناء عليه تم مخاطبة رئيس مجلس الرئاسي بموجب الرسائل رقم 2427 بتاريخ الـ 22 من شهر مايو لعام 2018 بشأن الإيعاز لمصرف ليبيا المركزي بتوجيه المصارف التجارية الراغبة في الإقراض لإحلالها محله، والتنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط لإبرام عقود الإقراض ولم يتم استلام الرد.

ولفت إلى أنه نتيجة لذلك تم عقد اجتماع مشترك بين المختصين بالمؤسسة الوطنية للنفط ومدير مكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي بتاريخ الـ 4 من شهر ديسمبر لعام 2018، تم فيه مناقشة موضوع القرض ومدى إمكانية أن يكون مدير القرض هو مصرف الوحدة لإقراض المؤسسة الوطنية للنفط، لأجل إنشاء مشروع مباني المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي؛ حيث تم استلام كتاب من مدير مكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي مفاده بأن مصرف ليبيا المركزي لا علاقة له بعملية الإقراض، كما أنه لا علاقة له أيضًا بتسمية أو تعيين وكيل من المصارف التجارية لإدارة القرض. وأكد رئيس المؤسسة أنه تم مخاطبة وزير التخطيط بموجب الرسائل ذات رقم (914) المؤرخ في الـ 27 من شهر فبراير لعام 2019، ورقم 2668 المورخ في الـ24 من شهر يوليو لعام 2019، بشأن إضافة المبلغ 750 مليون دينار ليبي بميزانية المؤسسة الوطنية للنفط على فترة خمس سنوات اعتبارًا من سنة 2020؛ حيث أفاد بأن الظروف التي يشهدها الاقتصاد الليبي حاليًا غير مواتية لإجراء عملية النقل، مقترحًا أن يؤجل الموضوع لوقت لاحق.

وأكد صنع الله أنه تم مخاطبة وزير المالية بموجب الكتاب رقم “913” المؤرخ في الـ 27 من شهر فبراير لعام 2019 بشأن طلب الموافقة على إقراض المؤسسة الوطنية للنفط، وذلك بتوجيه المصارف التجاريه الراغبة في عملية الإقراض والتنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط لإبرام إتفاقية القرض بضمان وزارة المالية، وتعيين وكيل عن المصارف التجارية وما يتبع ذلك من إجراءات قانونية.

صنع الله نوه إلى أن المؤسسة استلمت في 13 من شهر مارس لعام 2019 كتابًا من وزير المالية المفوض بتعذر الموافقة على إصدارالضمان المطلوب، مطالبًا الوزير بالتدخل لتذليل الصعاب التي واجهت تطبيق قرار مجلس الوزارء رقم “247” لسنة 2013 لإنشاء مباني المؤسسة الوطنية للنفط في مدينة بنغازي.

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