كندا – سيشرف طوني نادال عم رافائيل المصنف ثالثا عالميا ومدربه السابق، على الموهبة الصاعدة في عالم كرة المضرب الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم البالغ 20 عاما.

وصرح طوني لصحيفة “ماركا” الإسبانية قائلا: “عندما تقدم فيليكس بالعرض، طلبت منه أن يأتي إلى الأكاديمية (أكاديمية رافائيل نادال التي أسسها في مايوركا) لفترة 10 أيام لكي يرى ما إذا كان ما سأقدمه له سيناسبه أم لا. لم أكن أضع في حساباتي تدريب أي لاعب آخر بعد رافائيل”.

وتابع المدرب البالغ 60 عاما: “مع العلم، بصفتي مديرا للأكاديمية، بقدرتي على التعاون مع لاعب يملك تطلعات كبيرة، فهو بالنسبة لي شخصيا، تحد يرضيني بشكل خاص”.

وسيعمل طوني الذي اعتزل التدريب في عام 2017، مع لاعبه الجديد ومدربه الفرنسي فريديريك فونتانغ بدءا من دورة مونتي كارلو الفرنسية التي تنطلق الأحد المقبل.

ويعتبر نادال المدرب الأكثر تتويجا في بطولات الغراند سلام مع 16 لقبا، منها 10 في بطولة رولان غاروس الفرنسية فاز بها رافائيل حتى نهاية الشراكة بينهما في عام 2017.

وأضاف متحدثا عن إمكانية مواجهة ابن أخيه “رافا”: “لن أجلس على أي من المقعدين احتراما للاعبين ولأني ما زلت دائما مدير الأكاديمية، وسأتابع العمل لأجله وأنا عمه”.

وختم قائلا: “ولكن في حال اضطر أن يخسر أمام أحدهم، فآمل أن يكون فيليكس. لن أتوقف أبدا عن كوني عم رافائيل وقد ارتبطنا معا خلال أعوام عدة. آمل في المستقبل، أن يحتل فيليكس الرقم 1 عالميا. ولكن في الوقت الحالي عليه أن يتطور”.

المصدر: أ ف ب

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