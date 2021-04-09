ليبيا – حث رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي مرتضى قرنفل رجال الأعمال الأتراك على الاستثمار في ليبيا لوجود فرص بعشرات المليارات من الدولارات.

وبحسب ما جاء في وكالة أنباء الأناضول التركية وتابعته صحيفة المرصد، جاء موقف قرنفل في كلمته في قمة الاستثمار التي نظمها مجلس الأعمال التركي الليبي، بالتعاون مع مركز حاضنة بناء الدولي لريادة الأعمال في إسطنبول، لإطلاع رجال الأعمال الأتراك على مجالات وفرص الاستثمار في ليبيا.

وأشار قرنفل إلى تمتع ليبيا بميزات مهمة للغاية بسبب موقعها الجغرافي المميز في إفريقيا وقربها من الشرق الأوسط وأوروبا، مع إمكانية توفيرها مزايا كبيرة للمستثمرين في قطاع الخدمات، مبينًا أن المجلس يخطط لإقامة قاعدة لوجستية في البلاد تبلغ مساحتها 50 ألف متر مربع.

وأضاف قرنفل أنه من المرتقب وضع حجر الأساس للمشروع خلال شهر أو شهرين، لا سيما وأن رجال الأعمال الأتراك يعملون في ليبيا منذ وقت طويل، ومتعهدي البناء يواصلون مشاريع الإنشاءات في هذا البلد منذ العام 1972، مؤكدًا أن قيمة مشاريع البناء التركية تصل إلى 29 مليار دولار.

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