ليبيا – ربط وكيل الوزارة الإيطالية للشؤون الأوروبية فينتشنزو أميندولا اتخاذ أوروبا موقفًا موحدًا لدعم حكومة الوحدة الوطنية بإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة أولًا.

وأشار أميندولا في مقابلة مع مجلة “فورميكي” الإيطالية تابعتها صحيفة المرصد إلى أن المطلوب من الأوروبيين هو ضمان تحرير ليبيا من وجود القوات العسكرية الأجنبية، مؤكدًا أن إيطاليا يمكنها القيام بدورها انطلاقًا من إعادة البناء الاقتصادي في الأراضي الليبية.

وأضاف: إن روما وباريس تعيدان إطلاق التعاون في السياسة الخارجية التي كانت بمثابة بداية لاتفاق مع فرنسا حول الملف الليبي المثير للانقسام، مستشهدًا بالزيارات الأخيرة لوزيري الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو و الفرنسي جان إيف لودريان إلى ليبيا.

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