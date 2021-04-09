مساعد وزير الخارجية الإيراني: هناك مؤشرات تدل على أن الأمريكيين يتجهون نحو رفع العقوبات بشكل كامل

مساعد وزير الخارجية الإيراني: هناك مؤشرات تدل على أن الأمريكيين يتجهون نحو رفع العقوبات بشكل كامل

إيران – أوضح مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في تصريح لقناة Press TV امس إن هناك مؤشرات تدل على أن الأمريكيين يدرسون مواقفهم ويتجهون نحو رفع العقوبات بشكل كامل عن إيران.

وأضاف عراقجي: “لكننا لسنا في وضع يسمح لنا بالحكم بعد، ولم تنته المفاوضات بعد”.

وتابع: “أعتقد أن أمامنا طريقا طويلا لنقطعه، ومع ذلك فإن حركتنا تمضي قدما وأجواء المفاوضات بناءة”.

وشدد عراقجي على أن إيران لن تعود إلى الالتزام بأي بند من بنود الاتفاق النووي، خاصة قضية تخصيب اليورانيوم، قبل رفع العقوبات بالكامل عنها.

وأكد أن طهران ستواصل تخصيب اليورانيوم بنفس السرعة حتى التوصل إلى اتفاق مع أطراف الاتفاق النووي وإلغاء كافة العقوبات.

وأفاد بأن بلاده ستواصل تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمائة حتى التوصل إلى اتفاق مبني على رفع كافة العقوبات دفعة واحدة.

المصدر: Press TV

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