مصر – أفاد المتحدث باسم وزارة التنمية المصرية خالد قاسم، إن هناك خطة لاستبدال “التوك توك” بـ”الميني فان” في المدن الرئيسية والمحافظات الكبرى في البلاد.

وأضاف قاسم خلال مداخلة هاتفية على قناة “المحور”، أن “التوك توك” سيسير في الشوارع الجانبية ولكن بشرط التراخيص، لافتا إلى أنه سيجري تحديد حيز جغرافي لكل “توك توك” كخط سير قريبا، مؤكدا أن من يسير في الطرق غير المحددة يعتبر مخالفا وسيجرى سحب رخصته.

وتابع، أن هناك خطة لعملية استبدال “التوك توك” بـ”الميني فان” مثلما يحدث بمبادرة إحلال السيارات، مضيفا أنه جار وضع آلية لعملية إحلال “التوك توك” بشكل يتناسب مع دخول المواطنين، مؤكدا أن الدولة توقفت عن استيراد “التوك توك” منذ عام.

وأوضح أنه سيجري وضع تعريفة موحدة لتسيير “التوك توك” في الشوارع الجانبية أو القرى، بالإضافة إلى أن وجود تنسيق مع وزارة الإنتاج الحربى لتجميع السيارات “المني فان” في مصر، و”الميني فان” هي سيارة لنقل الركاب بسعة ستة أو سبعة أو ثمانية ركاب.

المصدر: اليوم السابع

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