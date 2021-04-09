البرازيل – أفاد أتليتيكو بارانينسي المنافس في الدوري البرازيلي لكرة القدم، إنه يريد شراء لقاح فيروس كورونا وجعل التطعيم متاحا مجانا للاعبيه وموظفيه وجماهيره الأعضاء.

وأقر البرلمان البرازيلي قانونا هذا الأسبوع يسمح فيه للشركات الخاصة بشراء اللقاحات، وقال بارانينسي إنه سيشتريه بالتعاون مع شركات أخرى إذا دخل القانون حيز التنفيذ.

وأوضح النادي القادم من كوريتيبا والفائز بكأس كوبا سودامريكانا في 2018 أنه سيجعل التطعيم متاحا “لجميع الموظفين واللاعبين والطاقم التدريبي والعاملين والأعضاء الذين يدفعون اشتراك العضوية الشهرية خلال الجائحة حتى وإن لم يكن باستطاعتهم الذهاب إلى الملعب”.

ولم يكشف بارانينسي عن عدد الأعضاء لكن وسائل إعلام محلية أشارت إلى أنه كان يتراوح ما بين 20 و30 ألفا قبل الجائحة.

وتبلغ قيمة العضوية الشهرية، وهي مشابهة لأصحاب التذاكر الموسمية في الأندية الأوروبية، ما بين 75 و350 ريالا برازيليا (62.86 دولار).

وأضاف النادي في بيان: “أتليتيكو يدعو كل الهيئات العاملة في كرة القدم للعب دورها لمساعدة البلاد للخروج من أزمة جائحة كوفيد-19”.

وكانت البرازيل واحدة من أكثر الدول تضررا جراء الجائحة وسجلت 4249 حالة وفاة الخميس ليرتفع الإجمالي إلى أكثر من 345 ألفا في الدولة صاحبة أعلى تعداد سكاني في أمريكا الجنوبية.

وتتصدر البرازيل قائمة معدل الوفيات في اليوم إذ تشهد واحدة من كل أربع حالات وفاة حول العالم وفقا لإحصاءات “رويترز”.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية الموقف المؤلم في البرازيل بسبب الجائحة وقالت إنها في وضع حرج جدا مع اكتظاظ المستشفيات بالمرضى.

المصدر: “رويترز”

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