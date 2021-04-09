ليبيا – أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية أن ما يتم تداوله من أنباء عن اقتحام مقرها في طريق المطار هو مجرد إشاعات وأخبار زائفة عارية عن الصحة.

الوزارة استنكرت في بيان لها نشرته عبر مكتبها الإعلامي أمس الخميس ما وصفتها بـ” الإشاعات” التي يتم تناقلها عبر صفحات التواصل الاجتماعي بأنه تم اقتحام مقر الوزارة على طريق المطار.

وقالت: “في الوقت الذي تعمل فيه وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية على تنفيذ مهامها الموكلة إليها في نشر الأمن وتحقيق الطمأنينة في ربوع الوطن العزيز، فإنها تستغرب ما نشر وينشر على صفحات التواصل الاجتماعي من أخبار زائفة وعارية عن الصحة تمامًا، والتي مفادها اقتحام مقر الوزارة على طريق المطار”.

وأكدت الوزارة على عدم صحة ما نشر، مشددة على أنها تفنّد تلك المعلومات جملة وتفصيلًا، لافتة إلى أن مثل تلك الإشاعات لن تزيدها ومنتسبيها كافةً إلا قوة وإصرارًا على محاربة الجريمة وضبط مرتكبيها، وبالتالي ضمان حياة آمنة مطمئنة للوطن وللمواطن.

وزارة الداخلية دعت كل أبناء ليبيا عدم التعاطي مع تلك الإشاعات والانتباه إليها جيدًا، باعتبارها تضر بأمن البلاد واستقرارها.

Share and Enjoy ! 0 Shares