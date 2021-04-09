الأردن – أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في اتصال هاتفي مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، تضامن الولايات المتحدة التام مع الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني.

وأشار بلينكن إلى “الشراكة الاستراتيجية القوية التي تجمع البلدين”، مشددا على “الدور القيادي للملك عبد الله الثاني في تعزيز الأمن والاستقرار”.

وتلقى العاهل الأردني اتصالا هاتفيا مساء أمس الأربعاء من الرئيس الأمريكي جو بايدن شدد فيه على “دعم الولايات المتحدة للأردن والملك”.

وقال بايدن: “اتصلت بالملك عبد الله الثاني وأؤكد له أن لديه صديقا في أمريكا”، مشددا على أنه “ليس قلقا من الأوضاع في الأردن”.

وأعلن الملك عبد الله الثاني مؤخرا أن “الفتنة وئدت” في البلاد بعد خلاف مع أخيه غير الشقيق ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين، الذي لا يزال في منزله مع عائلته، وشدد على أن المملكة الآن “مستقرة وآمنة”.

المصدر: RT + “قناة المملكة”

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