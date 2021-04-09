الولايات المتحدة – أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” أن وزير الدفاع لويد أوستن سيتوجه إلى إسرائيل وألمانيا وبريطانيا ومقر حلف شمال الأطلسي في بلجيكا اعتبارا من غد السبت.

وجاء في بيان صدر امس الخميس أن “الوزير أوستن سيلتقي مع نظرائه ومسؤولين كبار آخرين لمناقشة أهمية العلاقات الدفاعية الدولية، وتعزيز التزام الولايات المتحدة بالردع والدفاع، وتقاسم الأعباء، والأمن عبر الأطلسي”.

وأفاد موقع “أكسيوس” الأمريكي بأن أوستن سيزور الأسبوع المقبل إسرائيل، حيث سيلتقي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه بيني غانتس.

وقال الموقع، إن “أوستن سيبحث خلال زيارته القضايا الإقليمية الشائكة، وفي مقدمها التهديدات الأمنية التي تواجهها إسرائيل من إيران ولبنان وسوريا”.

وسيصبح أوستن بذلك أول وزير في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يزور إسرائيل منذ تسلم الرئيس الديمقراطي مهامه في البيت الأبيض في الـ20 من يناير الماضي.

المصدر: “رويترز”

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