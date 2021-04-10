بغداد – وصل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم السبت إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية.

وأعرب أبو الغيط أثناء مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، عن دعم الجامعة العربية للعراق “بكل تطلعاته”.

وقال أبو الغيط إنه أبلغ حسين بأن “الجامعة العربية تحت إمرة العراق بما يؤمن مصالح الشعب العراقي”، مضيفا: “خلال ثلاثة أشهر ستتم استضافة القيادة العراقية في الجامعة العربية لإطلاعها على حجم التطورات الحاصلة في مقر الجامعة”.

بدوره، أكد حسين أن مفاوضاته مع أبو الغيط تطرقت إلى ملفات مهمة مختلفة، منها العلاقات بين العراق وكل من تركيا وإيران، والوضع في سوريا، مشيرا إلى أنه أطلع الأمين العام للجامعة العربية على نتائج الزيارات التي قام بها مؤخرا المسؤولون العراقيون إلى بعض الدول، وفي مقدمتها زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى بعض دول الخليج.

المصدر: واع

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