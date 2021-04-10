ليبيا – رحب رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي بمنح مجلس النواب الثقة لحكومة الوحدة الوطنية وتسلمها مهام عملها رسمياً.

العسومي داعا وفقاً لصحيفة “الاتحاد” الأطراف في ليبيا إلى البناء على هذا الإنجاز التاريخي، والعمل سوياً لإتمام باقي الاستحقاقات السياسية والأمنية والدستورية التي تقود إلى إجراء الانتخابات نهاية العام الجاري.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها العسومي اليوم السبت في افتتاح أعمال الجلسة الرابعة من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي، والتي عقدت بالجامعة العربية، بحضور وفد الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي.