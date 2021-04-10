الولايات المتحدة – أكد المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي أن عمليات السفن الحربية الأمريكية في البحر الأسود “روتينية”، وأن بلاده تنسق هذه الإجراءات مع تركيا بموجب اتفاقية “مونترو”.

وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي له، إن “العمليات في البحر الأسود وفي جميع أنحاء منطقة اختصاص القيادة الأوروبية روتينية، ولن أتحدث عن عمليات افتراضية أو مستقبلية.. هذا تطور طبيعي للأحداث بالنسبة للجيش الأمريكي، ونحن بالطبع، ننسق عملية الدخول”.

وأضاف: “لا أنوي تأكيد تقارير وسائل الإعلام التركية، فنحن نقوم بانتظام بعمليات في البحر الأسود، ولا جديد هنا”، مؤكدا أن “الجيش الأمريكي سيبحر ويطير ويتحرك على الأرض حيث مسموح بذلك”.

وجاء ذلك تعليقا على تقارير وسائل الإعلام التركية التي نقلت عن مصدر في الخارجية التركية قوله، إن واشنطن أبلغت أنقرة بمرور سفينتيها الحربيتين عبر مضيق البوسفور إلى البحر الأسود، حيث ستتمركزان في الفترة من 14 أو 15 أبريل ولغاية 4 أو 5 مايو المقبل”، وذلك بموجب اتفاقية “مونترو” لعام 1936، التي تنظم مرور السفن عبر مضيقي البوسفور والدردنيل.

وعلى صعيد آخر، رفض المتحدث باسم البنتاغون إعطاء أي تقييم لعدد القوات الروسية قرب حدود أوكرانيا، قائلا إن الصحفيين يجب أن يوجهوا مثل هذه الأسئلة إلى موسكو.

ويأتي ذلك على خلفية تعبير الولايات المتحدة ودول غربية أخرى عن قلقها إزاء تحركات القوات الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية وتقارير إعلامية عن إرسال الولايات المتحدة سفنا إلى البحر الأسود لتوجيه “رسالة إلى روسيا”.

وأكدت موسكو أن تنقلات القوات الروسية داخل أراضي روسيا شأن داخلي، ولا تمثل تهديدا لأحد، فيما قالت الخارجية الروسية إن أوكرانيا تؤجج الهستيريا بشأن تهديد روسي مزعوم.

المصدر: وكالات

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