ليبيا – قال الكاتب والمحلل السياسي سليمان البيوضي إنه يبدو أن هناك شيء من التلاعب السياسي يدور داخل أروقة البعثة وأن هناك من يحاول ايقاع يان كوبيتش في دائرة من الفراغ.

البيوضي أضاف في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” “كلمته أمام اللجنة القانونية باللغة الإنجليزية أكدت على الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية أما المنشورة باللغة العربية فتتحدث عن انتخابات وطنية”.

وتابع:”القاعدة الدستورية التي لم تنشر بعد تأتي تقريبا في 60 مادة، وهي لا تبتعد عن مخرجات لجنة فبراير في مارس 2014 إلا لتقترب منها، ومخرجاتها تؤكد على انتخابات رئاسية وبرلمانية، إن فرق العمل داخل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مطالبة بالإلتزام التام بالترجمة الدقيقة لكل ما يقول يان كوبيتش، فما يتم نشره حاليا وبهذه الطريقة قد يؤدي لإثارة الشغب السياسي وستكون سببًا مباشرًا في إفشال تدابير بناء الثقة بين الأطراف الليبية”.

وأكد على أن يوم 24 ديسمبر لا يخضع للمساومات ومسار الانتخابات واضح وأي تعديل في شكلها يجب أن يتم داخل ملتقى الحوار السياسي لا من خارجه وأي خرق للاتفاقات والتفاهمات سيؤدي للعودة للمربع الأول وللعنف السياسي وإن حصل فإن البعثة الأممية ويان كوبيتش تحديدًا سيكون هو المسؤول عنه بسبب العبث على حد قوله.

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