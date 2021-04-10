ليبيا- كشف القيادي في مدينة مصراتة الناطق باسم المركز الإعلامي لـ”عملية البنيان المرصوص” التابعة للرئاسي أحمد الروياتي عن الخلاف الذي منع اللجنة القانونية من كشف مسودة القاعدة الدستورية للانتخابات.

الروياتي قال في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إن هناك فريق قوي ضمن اللجنة لا يريد لانتخابات الرئيس ان تكون مباشرة من الشعب وانما يريدونها من البرلمان،

وأضاف “وهؤلا الاعضاء هم مصباح دومة واكرم جنين وعبدالرحمن السويحلي وعبدالقادر حويلي وعبدالرزاق العرادي وعبدالسلام شوهة”.

واختتم بالقول :” واخر ما اتفقو عليه ان تحال هذه النقطة الخلافية للجنة 75 للفصل فيها (هل سيكون انتخاب الرئيس مباشر ام غير مباشر ) علمًا بان اللجنة القانونية مكونة من 18 عضو ولكم التعليق”.

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