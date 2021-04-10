ليبيا – قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية أجرى زيارة للمفوضية منذ شهر تقريباً للحديث عن الاحتياجات التي يجب أن توفرها الحكومة لغرض الإعداد والتجهيز للانتخابات المقبلة وكذلك تعاون الوزارات التابعة للحكومة كالداخلية والتعليم ووزارة الصحة.

السايح أكد خلال مداخلة عبر برنامج “أكثر من رأي” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” وتابعته صحيفة المرصد على أن الحكومة ليس لديها علاقة مباشرة وليست مسؤولة عن تنفيذ انتخابات ٢٤ ديسمبر بل هي مسؤولة عن تقديم الدعم العيني والمالي للمفوضية.

وأضاف: “نحن نتكلم عن التشريعات الواجب اقرارها لغرض الوصول للانتخابات ويجب أن تفتح الطريق لعملية انتخاب الرئيس والبرلمان الجديد، من الواضح أن هناك عثرات فيما يتعلق بالتشريعات الانتخابية والقاعدة الدستورية والامور لا زالت غير واضحة بالنسبة للجهات التي يجب أن تتبنى هذا المسار، لكن حكومة الوحدة الوطنية ورئيسها أعرب عن استعداده لدعم المفوضية بكل ما تحتاجه من دعم سواء مالي أو عيني”.

أما فيما يتعلق بالدعم المالي فهناك 50 مليون خصصتها حكومة الوفاق قبل مغادرتها المشهد وحالياً بتم الانفاق منها على التجهيزات الواجب القيام بها لـ 24 ديسمبر، مشيراً إلى أن خطة المفوضية هي انهاء التجهيزات بحلول نهاية مايو 2021 لتكون على استعداد تام بداية يوليو لاستلام القوائم الانتخابية والذهاب لـ 24 ديسمبر.

وتابع: “نلاحظ أن ملتقى الحوار بالأمس اجتمع في تونس لغرض اعداد القاعدة الدستورية ومن ثم القوانين الانتخابية! بنفس الوقت مجلس النواب لم يتخذ خطوات نحو هذا التاريخ ويبدوا أن ملتقى الحوار غير واضح المعالم فيما يخص من يثير القاعدة الانتخابية ويعتمدها وكذلك القوانين الانتخابية لا زالت الآراء مختلفة في هذا الشأن”.

كما استطرد حديثه: “اذا انجز ملتقى الحوار واللجنة القانونية القاعدة الدستورية من يقوم باعتمادها؟ ويطفي عليها الشرعية ومن ثم ننتقل للقوانين الانتخابية التي سوف تلقى نفس التساؤلات! مجلس النواب لم يشير من قريب ولا من بعيد للخطوات الفعلية لـ24 ديسمبر وفي لقائي مع المستشار عقيلة صالح منذ أسبوعين كنا متوافقين فيما يتعلق بهذا التاريخ وأكد لي على أن التاريخ غير مؤجل ومؤكد للانتخابات”.

وجدد تأكديه على أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تعهد بدعم المفوضية والانتخابات، مشيراً إلى أنه ليس من اختصاص الحكومة التشريعات الانتخابية والقاعدة الدستورية ودورها دعم المفوضية مالياً وعينياً لتنفيذ انتخابات 24 ديسمبر فقط.

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