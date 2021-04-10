ليبيا – تسلّم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم السبت، أوراق اعتماد “كنعان يلماز” سفيرًا ومفوّضًا فوق العادة لجمهورية تركيا في ليبيا.

المنفي رحّب بحسب المكتب الاعلامي التابع للمجلس الرئاسي بالسفير التركي الجديد، وأكد عمق العلاقات الليبية التركية، والروابط الأخوية، وأواصر الصداقة والتعاون بين البلدين، منوّهًا أنه سيتم المحافظة على المصالح المشتركة التي تجمع ليبيا وتركيا خلال فترة عمل الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي على أهمية عودة الشركات التركية لاستكمال أعمالها المتوقفة في البلاد، والمساهمة في مشاريع إعادة الإعمار.

وتطرق إلى زيارة وفد المجلس الرئاسي إلى تركيا ولقائه الرئيس “رجب طيب أردوغان” واستمرار المحادثات بين البلدين، مضيفًا أن وفدًا حكوميًا رفيع المستوى سيزور تركيا خلال اليومين القادمين، لمناقشة ما تم الاتفاق عليه ودراسته وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

كما أعرب السفير التركي من جهته، عن سعادته باعتماده سفيرًا ومفوّضًا فوق العادة لبلاده لدى ليبيا، واستعداده للعمل مع المجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية لتعزيز العلاقات التاريخية وعلاقات التعاون في مختلف المجالات.

ونقل يلماز تحيات الرئيس التركي رجب طيب إدروغان إلى رئيس المجلس الرئاسي، وتمنياته للشعب الليبي بالاستقرار والتقدم والازدهار.

وأكد استمرار دعم بلاده لعمل المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، مثلما دعمت ليبيا في السابق لتحقيق الأمن والاستقرار، وأن تركيا والمنطقة تحتاج إلى ليبيا قوية ومستقرة ومزدهرة.

وفي الختام أبدى المنفي استعداد السلطات الليبية لتقديم كافة التسهيلات لتمكين السفير من أداء المهام المناطة به على أكمل وجه.