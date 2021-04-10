الولايات المتحدة – كشفت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية في تقرير لها امس أن وكالات الاستخبارات الأمريكية، تدرس إمكانية تطبيق “قانون رودتشينكوف” في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في طوكيو.

وحسب الصحيفة الأمريكية، فإن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI “يعتبر الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو أول فرصة لتوسيع جهود التحقيق في الفساد ضمن الأحداث الرياضية حول العالم”، من خلال تفعيل “قانون رودتشينكوف” الذي وقع عليه في ديسمبر الماضي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ويسمح “قانون رودتشينكوف” بإصدار أحكام جنائية بتهمة تعاطي المنشطات في الأحداث التي يشارك فيها الرياضيون الأمريكيون، ويسري خارج الحدود الإقليمية للولايات المتحدة، ويواجه المخالفون للقانون غرامات تصل إلى مليون دولار والسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.

وأعربت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات “وادا” عن قلقها من أن مشروع القانون قد يعيق الجهود العالمية لمكافحة المنشطات.

وتمت تسمية مشروع القانون باسم المدير السابق لمختبر موسكو لمكافحة المنشطات غريغوري رودتشينكوف الذي هرب إلى الولايات المتحدة عام 2015، حيث استأجر له مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي شقة “محروسة” في العاصمة واشنطن.

وتولى رودتشينكوف المطلوب للسلطات الروسية رئاسة مختبر موسكو لمكافحة المنشطات 9 أعوام (2006- 2015)، وأشرف على تطوير نظام إدارة بيانات المختبر (LIMS).

ويعد رودتشينكوف “شاهدا ملكا” أخذ بإفاداته رئيس اللجنة المستقلة للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات الكندي ريتشارد ماكلارين، الذي تبنى كذلك افتراءه على السلطات الروسية واتهامه إياها بـ”رعاية برنامج ممنهج للمنشطات في البلاد”.

وكشفت التحقيقات الروسية أن رودتشينكوف خلال عمله في مخبر موسكو لمكافحة المنشطات، طور وصمم نظاما سريا للمخبر بطريقة تمكنه من التلاعب بنتائج العينات، وعندما هرب للولايات المتحدة أخذ جميع الوثائق المتعلقة بكيفية عمل النظام الجديد، مما أدى إلى وقوع خبراء المخبر في وقت لاحق بكثير من الأخطاء، وخصوصا أنه تبين خلال التحقيقات دخول رودتشينكوف (بعد فراره) لقاعدة بيانات المخبر عن بعد (عن طريق الإنترنت) والتلاعب بها لاتهام الجانب الروسي بعدم النزاهة، ما دفع السلطات الروسية لإيقاف العمل بالنظام ونقل جميع بياناته.

كما أشارت التحقيقات الروسية إلى أن رودتشينكوف كان يقدم المنشطات للرياضيين الروس على أنها فيتامينات ومكملات غذائية قانونية، قبل أن يتهمهم بعد فراره إلى الولايات المتحدة بتعاطي المنشطات بشكل ممنهج.

المصدر: تاس + RT

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