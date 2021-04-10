ليبيا – أكد عضو مجلس النواب سعيد امغيب أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة تواجه في العاصمة طرابلس مشاكل وعراقيل لا تختلف إطلاقًا عن تلك التي كانت تواجهها كل الحكومات المتعاقبة على العاصمة، بعد أحداث ثورة فبراير عام 2011، سبب ذلك انتشار الأسلحة والمليشيات وغياب الرادع.

امغيب وفي منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك” أمس الخميس قال: “الآن ينتظر كل وزراء حكومة الدبيبة دورهم في تلقي الشتائم واقتحام مقراتهم إن لم يراعوا توجهات قبلية ومناطقية وعرقية وحتى مليشياوية عند إصدار أي قرار”.

وأضاف: “إذًا علينا أن لا نفرط في التفاؤل ولا ننتظر الكثير من وزير يعمل في ظل مليشيات لا قانون يمنعها ولا سلطة تردعها ولا عرف يلجمها”.

امغيب تساءل قائلًأ: “ألم يكن من الأفضل سيادة رئيس الحكومة أن تمارس حكومتك التي فرح عموم الشعب الليبي بقدومها عملها من مدينة سرت؟”.

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