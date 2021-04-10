ج إفريقيا – حقق شباب بلوزداد الجزائري فوزا ثمينا على مضيفه صن داونز الجنوب إفريقي بهدفين نظيفين امس ضمن الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا.

وسجل هدفي الفريق الجزائري أمير سعيود وأحمد قاسمي في الدقيقتين 29 و45 على الترتيب.

وبهذا الفوز، رفع بلوزداد رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني خلف صن داونز المتصدر الذي توقف رصيده عند 13 نقطة، وترافق الفريقان إلى دور الثمانية من دوري الأبطال.

وفي مباراة ثانية في المجموعة الثانية، خسر الهلال السوداني أمام مضيفه مازيمبي الكونغولي بنتيجة 2-1.

وتوقف رصيد الهلال عند 4 نقاط في المركز الرابع، فيما رفع مازيمبي رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثالث، وودع الفريقان البطولة.

المصدر: RT

Share and Enjoy ! 0 Shares