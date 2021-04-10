وفي هذا السياق أشار موقع Grazia الفرنسي إلى أنه يمكن منع ذلك أو الحد من الأعراض عن طريق تناول بعض الزيوت الأساسية. وذكر أنه من المفيد مزج نقطة من زيت شجرة الشاي الأساسي مع نقطة من زيت الليمون الأساسي وتناول المزيج في الصباح كما في المساء لمدة أسبوعين.

ولفت الموقع إلى أن هذا يعتبر خطوة استباقية يمكن أن تقي من خطر المعاناة من العدوى. أما في حال الإصابة بها فأشار إلى انه من الممكن تكرار الخطوة نفسها. وفي هذه الحالة يجب إغلاق الأنف لأن لهذا المزيج رائحة قوية إلا أنه فعال جداً ويساعد على تحسين الحالة الصحية.

ويشار إلى أنه من الممكن الحصول على هذه الزيوت من المتاجر المتخصصة علماً أنها تتسم بالكثير من الفوائد التي يمكن أن تساعد على معالجة العديد من المشاكل الصحية.