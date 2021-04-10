إسبانيا – يستضيف ريال مدريد نظيره برشلونة في مباراة الكلاسيكو ضمن الجولة الـ30 في الدوري الإسباني لكرة القدم، مساء اليوم السبت، على ملعب “ألفريدو دي ستيفانو”.

وأعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد قائمة فريقه للمباراة، التي شهدت 4 غيابات مؤثرة، على رأسها صانع اللعب إيدين هازارد، حيث فضل المدرب إخراجه من القائمة رغم تعافيه من الإصابة.

إضافة لغياب كل من قائد الفريق سيرخيو راموس وداني كارفاخال.

أما عن التشكيلة المتوقعة للملكي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، إيدير ميليتاو، ،ناتشو، فيرلاند ميندي

خط الوسط: كاسيميرو، لوكا مودريتش، توني كروس

خط الهجوم: ماركو أسينسيو، كريم بنزيما، فينييوس جونيور

المصدر:RT

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