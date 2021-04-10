ليبيا – أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت دعمه لحكومة الوحدة الوطنية في سبيل العمل على خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد لضمان استعادة البلاد سيادتها ووحدة أراضيها.

السيسي قال خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التونسي قيس سعيد في القاهر ، وفقاً لوكالة”سبوتنيك” الروسية:”أجرينا مباحثات مكثفة وتناولنا تطورات الأزمة الليبية، وأكدنا استعدادنا لتقديم الدعم للسلطة الجديدة بما يمكنها من عقد الانتخابات في موعدها المقرر وإنهاء التدخلات الخارجية وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة بما يضمن استعادتها سيادتها وضمان وحدة أراضيها”.

وخلال المؤتمر، وجه الرئيس التونسي دعوة للرئيس المصري لزيارة تونس تقبلها السيسي وأكد العمل على تلبيتها.

من جهته قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية إنه “تم عقد جلسة مباحثات منفردة أعقبتها مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، حيث رحب الرئيس المصري بأخيه الرئيس التونسي ضيفاً كريماً على مصر، مثمناً المستويات المتميزة التي وصلت إليها العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين”.