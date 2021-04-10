مصر – صرح رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، بأن حركة الملاحة بالقناة شهدت اليوم عبور سفينة الغطس “XIANG RUI KOU” الحاملة للكراكة الجديدة “مهاب مميش” أحدث وأكبر كراكات الشرق الأوسط.

وأضاف ربيع أن عبور سفينة الغطس “XIANG RUI KOU” الحاملة للكراكة الجديدة “مهاب مميش” بالقناة كان ضمن قافلة الشمال المبكر في رحلتها قادمة من بورسعيد ومتجهة إلى منطقة الانتظار “E1” بالبحيرات الكبرى لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويم الكراكة وفصلها عن السفينة.

وأكد رئيس الهيئة على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعبور السفينة بسلامة وأمان من خلال تعيين مجموعة من كبار مرشدي الهيئة، وتوفير المساعدات الملاحية اللازمة علاوة على المتابعة اللحظية من مكتب الحركة الرئيسي ومحطات مراقبة الملاحة.

وأوضح رئيس الهيئة أنه “بوصول السفينة الحاملة للكراكة منطقة البحيرات الكبرى ستصعد على الكراكة مجموعة عمل مشتركة من إدارة الكراكات بالهيئة وترسانة IHC الهولندية للتنسيق مع طاقم السفينة وعمل الترتيبات اللازمة لفصل الكراكة عن السفينة والقيام بحسابات الاتزان استعدادا لتعويمها غدا الأحد بمشيئة الله، على أن يتم الاعتماد على القاطرات المعاونة التابعة للهيئة في عمليات الإنزال والقطر للكراكة”.

المصدر: RT

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