إنجلترا – اختارت رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا اللاعب الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي، كأفضل لاعب عن شهر مارس ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وخاض اللاعب البالغ 30 عاما، 3 مباريات مع السيتي في شهر مارس وسجل ثلاثة أهداف، وبات من الركائز في تشكيلة المدرب بيب غوارديولا.

وتعد هذه ثاني جائزة ينالها محرز، عن أدائه في شهر مارس، بعد تتويجه كأفضل لاعب في فريقه مانشستر سيتي.

وشارك محرز هذا الموسم في 40 مباراة، سجل خلالها 10 أهداف وصنع 6 آخرين لزملائه.

وتختلف جائزة رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا عن جائزة لاعب الشهر المقدمة من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي حققها كليتشي إيهاناتشو، مهاجم ليستر سيتي لشهر مارس.

ويتصدر مانشستر سيتي ترتيب البريميرليغ برصيد 74 نقطة، وبفارق 14 نقطة عن الوصيف مانشستر يونايتد.

المصدر: Professional Footballers’ Association

Share and Enjoy ! 0 Shares