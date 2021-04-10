ليبيا – تسلّم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم السبت الموافق أوراق اعتماد سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى ليبيا رفيق جاويد.

المنفي أعرب بحسب المكتب الاعلامي التابع للمجلس عن شكره لجمهورية باكستان لاستمرار تمثيلها الدبلوماسي في ليبيا بمستوى سفير، وما يمثله ذلك من دعم للسلطة السياسية في البلاد.

وأشاد رئيس المجلس الرئاسي بالروابط الأخوية والإسلامية بين شعبي البلدين، مضيفًا أن الرئاسة ستعمل على تجهيز تصور لآليات التعاون المشترك بين البلدين في وقت قريب.

من جانبه هنّأ سفير جمهورية باكستان الإسلامية رفيق جاويد المنفي بتوحيد السلطة السياسية في البلاد، والمتمثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، متمّنيًا دوام الازدهار والاستقرار في ليبيا.

وأعرب جاويد عن استعداد بلاده للمشاركة في توحيد المؤسسات الليبية، وتدريب القوات العسكرية، والمساعدة في إرساء المسار الديمقراطي والوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية.

كما أبدى السفير عزم بلاده على تعزيز التعاون مع ليبيا في مجالات الصحة والتعليم والصناعة والإسكان والبنية التحتية.