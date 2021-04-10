صور نادرة تجمع 4 رؤساء لسوريا.. خلال زيارة للأمير فيليب إلى دمشق

سوريا – صور نادرة يظهر في إحداها أربعة رؤساء لسوريا تم تداولها بعد وفاة الأمير فيليب، وتوثق زيارة له إلى دمشق عبر شاطئ اللاذقية.

الزيارة قام بها الأمير فيليب إلى دمشق عام 1950 وكان وقتها ضابطا في البحرية البريطانية، حسب ما ذكر الباحث والمؤرخ السوري سامي المبيض،

الزيارة كانت مناسبة ليظهر تجمع أربعة رؤساء لسوريا في وقت واحد، إلى جانب الأمير البريطاني، كما يظهر في صورة وهي من أرشيف أمين عام الرئاسة السورية سابقا عبد الله الخاني.

وحسب ما نشره الباحث والمؤرخ السوري سامي المبيض في صفحته الشخصية فإن سفينة الأمير “رست في اللاذقية، وذهب إلى دمشق بدعوة من الرئيس هاشم الأتاسي، حيث جهزت مأدبة عشاء على شرفه في حديقة القصر الجمهوري في المهاجرين”.

يقول المبيض إن لتلك الصورة حكاية، أولا لأنها تجمع بين أربعة رؤساء جمهورية”.

أديب الشيشكلي ـ هاشم الأتاسي ـ ناظم القدسي ـ فوزي سلو، مع الأمير فيليب

وهم: هاشم الأتاسي (في المنتصف إلى جانب دوق أدنبره) واللواء فوزي سلو (خَلَفه في القصر بعد سنة وخمسة أشهر، وكان يومها وزيرا للدفاع وهو الرابع من اليمين)، الثالث من اليسار هو العقيد أديب الشيشكلي، الذي أصبح رئيسا للجمهورية عام ١٩٥٣، ووقف إلى جانب الأتاسي رئيس الحكومة ناظم القدسي الذي انتخب رئيساً للجمهورية عام ١٩٦١.

أما ما وراء الصورة، حسب المبيض، فهو ما قاله الخاني عن لحظة التقاطها، إذ “وقف الجميع وقفة جدية عند قدوم المصور ولكن الأمير أضحكهم جميعا وقال: “عندما يُغادر المصور دعوني أخبركم كيف طبقت الأميرة إليزابيث!” ضحك الجميع وخربت الصورة فقاموا بأخدها مرة ثانية بجدية أعلى”.

أما السفير السوري السابق في لندن سامي الخيمي فكتب بعض صفات الأمير ويشير إلى أنه التقاه أكثر من مرة، ويقول: “كنت أُذَكِّره في كل مرة بزيارة سورية وكان يجيبني بأنه أصبح عجوزاً – لم يكن قد تجاوز التسعين بعد” ويضيف الخيمي: “قليلٌ منا يعرف، أنه زار سورية عام 1950، عندما زارت قطعته البحرية ميناء اللاذقية، وكان يومها زوج ولية العهد التي ستصبح ملكة”

موقع آل الأتاسي نشر صورة أخرى للزيارة وهي تضم الأمير مع الأتاسي، والشيشكلي، والقدسي:

هاشم الأتاسي ـ أديب الشيشكلي ـ ناظم القدسي، مع الأمير فيليب

صفحة “تاريخ سوريا” نشرت صورة أكثر وضوحا، وتنقل أيضا عن

من اليمنين: فوزي سلو وزير الدفاع ـ ناظم القدسي رئيس الوزراء وزير الخارجية ـ مع الأمير فيليب

الزيارة جاءت في الفترة التي شهدت فيها سوريا حديثة الاستقلال آنذاك، ذروة تقلباتها السياسية، والعسكرية، والتي تميزت بالانقلابات المتتالية وقصيرة الأمد، وبدأت عام 1949 بأول انقلاب عسكري يسجل في سوريا والدول العربية قام به حسني الزعيم.

وكان قصر باكنغهام، أعلن أمس أن “الأمير فيليب توفي بسلام صباح اليوم الجمعة في قصر ويندسور”.

المصدر: RT + وسائل إعلام سورية

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