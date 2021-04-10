الصين – أفادت صحيفة “فاينانشيال تايمز” امس نقلا عن مصادر مطلعة، إن السلطات الصينية أجبرت مدرسة أعمال نخبوية يدعمها رجل الأعمال الصيني جاك ما مؤسس مجموعة “علي بابا” على وقف التسجيل.

ويأتي التضييق على المدرسة، التي أسسها ما عام 2015 لتدريب الجيل القادم من رواد الأعمال في الصين، في الوقت الذي تواجه فيه إمبراطوريته التجارية تدقيقا حكوميا.

وقالت الصحيفة إن أكاديمية هوبان، ومقرها مدينة هانغتشو، حيث يقع مقر مجموعة “علي بابا”، علقت فصل السنة الأولى المقرر أن يبدأ في أواخر مارس الماضي.

ولم ترد “علي بابا” أو أكاديمية هوبان على الفور على طلبات “رويترز” للتعليق.

وتبلغ الرسوم الدراسية للبرنامج لمدة ثلاث سنوات 580 ألف يوان (88500 دولار). وتعد المدرسة من بين المبادرات التي أطلقها ما فيما يتعلق بالتعليم، وهو قطاع التزم به مدرس اللغة الإنجليزية السابق منذ تنحيه عن منصبه كرئيس لمجموعة “علي بابا” في عام 2019.

المصدر: رويترز

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