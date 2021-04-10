الأردن – وجهت السيدة رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، امس الجمعة رسالة إلى العراقيين، بمناسبة حلول الذكرى الـ18 لأحتلال بغداد، تحدثت فيها عن الخديعة والجواسيس.

وقالت رغد صدام حسين في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على مومرحبًا، المرصد دولي “تويتر”: “أيها العراقيون الأمجاد.. قبل 18 سنة، انتهك تحالف الشر حرمة عاصمتنا الجميلة بغداد.. تحت سيل من الأكاذيب والاتهامات، دمروا كل ما هو جميل وروعوا الأطفال وسفكوا الدماء في كل أنحاء العراق”.

وتابعت: “خدعهم جواسيسهم (وهم أقوى دولة!!) وأفهموهم أنهم سيستقبلون جحافلهم بالزهور والأهازيج، غير أنكم أيها العراقيون الشجعان لقنتموهم أقسى الدروس، في أن الأوطان لا يبيعها أبناؤها الشرفاء، لقنتم العدو درسا في الدفاع المقدس عن وطنكم، لقد كانت ردة فعلكم أسرع مما توقع الجميع فسلم تحالف الشر العراق كردة فعل على كل ذلك، إلى إيران هدية مجانية”.

وبدأت الحرب على العراق في 19 مارس 2003، وبعد أيام، وتحديدا في صباح التاسع من أبريل 2003، وصلت القوات الأمريكية إلى العاصمة العراقية بغداد ودخلتها.

المصدر: RT

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