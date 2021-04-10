الولايات المتحدة – حققت الإسبانية المغمورة باولا بادوسا مفاجأة من العيار الثقيل بفوزها على الأسترالية آشلي بارتي المصنفة أولى عالميا 6-4 و6-3 في الدور ربع النهائي من دورة تشارلستون الأمريكية.

وكانت الأسترالية تمني النفس بتحقيق فوزها التاسع تواليا على الأراضي الأمريكية بعد ان احتفظت بلقبها بطلة في دورة ميامي الأسبوع الماضي، لكن منافستها قدمت مباراة مثالية لتخرج فائزة.

وباتت بادوسا المصنفة 71 عالميا اللاعبة الأدنى تصنيفا التي تتغلب على بارتي منذ سبتمبر عام 2019.

ولم تصدق بادوسا حجم الإنجاز التي حققته بالفوز على المصنفة أولى عالميا بقولها: “لا زلت تحت الصدمة. لا أصدق ما يحصل بصراحة”.

وتقدمت الإسبانية 5-4 في المجموعة الأولى لكنها تخلفت 0-40 والإرسال في حوزتها قبل أن تفوز بالنقاط الخمس التالية لتفوز بها.

وتبادلت اللاعبات كسر الإرسال في المجموعة الثانية قبل أن تنجح الإسبانية في كسر إرسال بارتي في الشوط السابع لتواصل تقدمها حتى نهاية المباراة.

وتلتقي بادوسا في نصف النهائي مع الروسية فيرونيكا كودرميتوفا الفائزة على الأمريكية سلون ستيفنس 6-3 و6-4.

وتابعت التونسية أنس جابر طريقها نحو النهائي بفوزها على الأمريكية الشابة كوكو غوف 6-2 و7-6 (7-2) لتضرب موعدا في نصف النهائي مع المونتينيغرية دانكا كوفينيتش الفائزة على الكازاخستانية يوليا بوتينتسيفا 7-5 و6-1.

المصدر: “أ ف ب”

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