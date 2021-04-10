ليبيا – التقى أعضاء من لجنة الخارجية بمجلس النواب اليوم الجمعة أعضاء من لجنة الخارجية بمجلس النواب الإيطالي عبر تقنية الزوم الافتراضية في إطار تعزيز التنسيق والتعاون بين المجلسين.

الجانب الليبي وبحسب تصريحات خاصة للمكتب الإعلامي للجنة لقناة “ليبيا الحدث ” ضم أعضاء لجنة الخارجية برئاسة يوسف العقوري، ونائبه حسن البرغوثي، وعضوية كل من الصالحين عبد النبي، وغبراهيم كرنوفودة، وفريحة الحضيري، وطارق الاشتر، ومكتب البحوث البرلمانية بديوان مجلس النواب.

وضم الجانب الإيطالي، رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب الإيطالي بيروني فاسينو والنواب باسكيل فيراري، وميريل ايملوزي، وليا كورتيبل، بالإضافة إلى سفيري إيطاليا وليبيا.

وتناول الجانبان خلال اللقاء آخر التطورات السياسية وسبل دعم إيطاليا للاستقرار في ليبيا،وتعزيز التعاون بين الجانبين في جميع المجالات، ومنها التعاون البرلماني.

وأكد الجانبان أهمية العلاقات بين البلدين والحرص على العمل على القضايا المشتركة وأبرزها ملف الهجرة وتعزيز التعاون التجاري وتنمية الجنوب الليبي.

كما اتفق الجانبان على استمرار الاجتماعات وتنظيم زيارات متبادلة عندما تسمح الظروف من أجل أن تدعم الدبلوماسية البرلمانية التقارب بين البلدين في جميع المجالات .

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