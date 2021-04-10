ليدز يونايتد “بعشرة لاعبين” يصعق مانشستر سيتي في عقر داره

ليدز يونايتد “بعشرة لاعبين” يصعق مانشستر سيتي في عقر داره

إنجلترا – تعرض مانشستر سيتي لخسارة مريرة على ملعبه “الاتحاد” أمام ضيفه ليدز يونايتد بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وحسم ليدز المباراة لمصلحته رغم أنه لعب بعشرة لاعبين في الشوط الثاني عقب طرد لاعبه ليام كوبر في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وسجل هدفي ليدز ستيوارت دالاس في الدقيقتين 42 و90+1، فيما سجل الإسباني فيران توريس هدف السيتي في الدقيقة الـ76 من عمر اللقاء.

وبهذه الخسارة، توقف رصيد السيتي في الصدارة عند 74 نقطة، فيما رفع ليدز رصيده إلى 45 نقطة في المركز التاسع على جدول ترتيب فرق “البريميرليغ”.

المرصد : RT

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