سوريا – عادت مصفاة بانياس السورية إلى العمل بعد توافر النفط الخام بوصول ناقلة نفط قبل أيام وعلى متنها مليون برميل.

وقالت وزارة النفط السورية، إن عودة المصفاة إلى العمل بعد توفر النفط “يساهم في تعزيز كميات المشتقات الموزعة”

وكان مصدر في الشركة السورية لنقل النفط أكد لـ RT قبل أيام وصول ناقلة نفط تحمل مليون برميل من النفط الخام إلى بانياس.

وإثر وصول الناقلة، أعلنت المصفاة إعادة دوام العاملين في شركة مصفاة بانياس الذين شملهم تخفيض الدوام بسبب الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا”

وطلبت الشركة في تعميم نشرته قبل يومين إعادة العمل بشكل كامل بدءا من يوم غد الأحد وفق المعتاد.

وتعاني سوريا نقصا حادا في توافر المشتقات النفطية، أدى إلى خطوات تقشفية في توزيعها، إذ خصصت الوزارة 20 ليترا من البنزين للسيارة الواحدة كل 7 أيام، بينما ما زالت حصص الشتاء الماضي من المازوت لم تصل إلى كثير من العائلات بعد.

المصدر: RT

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