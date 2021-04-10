مصر – صرح وزير الأوقاف المصري، محمد مختار جمعة، إن الوزارة أكدت أنه لا حرج على الإطلاق من تلقي المواطنين للقاح كورونا في نهار رمضان.

وأكد جمعة على “جواز الحصول على الحقنة العلاجية طالما أنها لم تدخل من المنافذ الطبيعية”.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية “mbc مصر”، صباح الجمعة، أن من يضطر لأخذ أدوية عن طريق الفم يجوز له الإفطار ويكون عليه القضاء، متابعا: “أي حقنة علاجية بقصد التداوي لا تفطر الصائم، والدين يسر وليس عسر”.

وأشار وزير الأوقاف المصري، إلى تكثيف حملات التعقيم بالمساجد حاليا استعدادا لاستقبال المصليين خلال شهر رمضان، ذاكرا أن جميع الأضرحة ودورات المياه لا زالت مغلقة، إضافة إلى استمرار قرار ارتداء الكمامة داخل المسجد.

المصدر: الشروق

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