ليبيا – أعلنت حكومة الوحدة الوطنية أمس الجمعه وصول الشحنة الثالثة من لقاح فايروس كوفيد-19 وهي الثانية من نوع سبوتنك V، ويبلغ عدد الجرعات بهذه الشحنة 100 ألف جرعة.

حكومة الوحدة أوضحت بحسب المكتب الاعلامي التابع لها أنه سيتم البدء خلال الأيام القليلة القادمة في حملة تطعيم الفئات الأكثر عرضة للإصابة مثل الأطباء بمراكز العزل وكذلك الأطقم الطبية والمواطنين كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة.

ودعت الحكومة بهذه المناسبة كافة المواطنين إلى التسجيل عبر المنظومة التابعة للحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

Share and Enjoy ! 0 Shares