ليبيا – نبه مراقب اقتصاد بلدية البيضاء أحمد سحيب إلى وجود ارتفاع شديد في أسعار السلع الغذائية، على خلفية عدم اعتماد ميزانية حكومة الوحدة الوطنية حتى اللحظة.

سحيب أشار في تصريح صحفي لصحيفة صدى الاقتصادية اطلعت عليه صحيفة المرصد إلى إشراف مراقبة الاقتصاد على توزيع بعض السلع التموينية عبر الجمعيات الاستهلاكية التي توقفت في الوقت الحالي، فيما زاد توقف عمل الجمعيات الاستهلاكية في ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه.

وأضاف سحيب: إن سعر لتر زيت الطعام بلغ 8 دنانير في المدينة، وإن مراقبة اقتصاد البلدية ليس لديها أي صلاحيات لوقف هذا الجموح في ارتفاع الأسعار، في وقت يحاول فيه جهاز الحرس البلدي جاهدًا السيطرة على هذا الارتفاع.

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