سوريا – استؤنفت حركة النقل الجوي المدني للركاب من مطار دمشق الدولي إلى مطار فنوكوفو الدولي في روسيا.

وذكرت وسائل الإعلام الحكومية السورية، أن الخطوط الجوية السورية ستسير رحلة أسبوعيا (دمشق ـ موسكو /ذهاب ـ إياب).

وكانت وزارة النقل في سوريا، أعلنت أن الخطوط الجوية السورية ستشغل رحلة أسبوعية (دمشق – موسكو – دمشق) كل يوم سبت اعتبارا من 3 أبريل 2021.

يذكر أن لجنة مكافحة انتشار فيروس كورونا الروسية أعلنت في 25 الشهر الماضي السماح باستئناف رحلات الطيران المدني مع 6 دول جديدة من بينها سوريا، بدءا من مطلع إبريل الجاري، وذلك بعد تعليقها بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.

المصدر: وسائل إعلام سورية + RT

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