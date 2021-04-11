الولايات المتحدة – أصبحت الأمريكية شاكاري ريتشاردسون سادس أسرع عداءة في التاريخ في سباق 100م، بعد تسجيلها السبت زمن 10,72 ثوان في لقاء في فلوريدا.

وعادلت العداءة البالغة 21 عاما تاسع أسرع زمن في تاريخ السباق الشهير ضمن لقاء ميرامار الدولي.

وفرضت ريتشاردسون نفسها موهبة صاعدة بقوة تهدد النجمتين الجامايكيتين شيلي-آن فرايزر-برايس وإيلاين تومسون، بطلة العام وحاملة الذهبية الأولمبية، في ألعاب طوكيو الصيفية المقبلة.

وكان الرقم السابق لريتشاردسون يبلغ 10,75 ثوان سجلته في 8 يونيو 2019 في أوستن خلال البطولة الجامعية في الولايات المتحدة.

وحسّنت الرقم العالمي للناشئات الذي كان بحوزة الألمانية مارليز غوهر منذ عام 1977.

ودخلت بعمر التاسعة عشرة نادي أسرع عشر سيدات في العالم، في المركز التاسع بالتساوي مع مواطنتها كيرون ستيوارت.

وأصبحت ريتشاردسون الآن بين أسرع ست سيدات في العالم، وراء مواطناتها الراحلة عام 1998 عن 38 عاما فلورنث غريفيث-جوينر صاحبة أسرع ثلاثة أرقام في التاريخ (10,49 و10,61 و10,62)، وكارميليتا جيتر (10,64)، وماريون جونز (10,65)، بالإضافة إلى الجامايكيتين فرايزر-براس وتومسون (10,70).

المصدر: “أ ف ب”

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