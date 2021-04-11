ليبيا – أكد المحلل السياسي الليبي يعرب البدراوي أن اختيار رئيس ليبيا من مجلس النواب المقبل وليس باختيار شعبي لن يجعله رئيسًا للدولة ولا رمزًا للسيادة، بل سيكون خادمًا لعصابة، ورمزًا للعجز، وحارسًا للفساد مثل التجارب السابقة.

البدراوي وفي تصريح لموقع “العين الإخبارية” أمس السبت أوضح أن تنظيم الإخوان فيما يخص القاعدة الدستورية للانتخابات “يريد الإمساك بأحد العصفورين”، فهو يريد تمرير مشروع انتخاب الرئيس من البرلمان، وفي هذه الحالة هم قادرون على إيصال رئيس للدولة من طرفهم دون مشقة كبيرة.

وأضاف أن الهدف الثاني للإخوان هو إذ لم يتحقق تمرير انتخاب الرئيس من البرلمان برفض الشعب للانتخابات ومقاطعتها، خاصة المناطق التي لا تقع تحت سيطرة الإخوان، مشيرًا إلى أن في هذه الحالة ستتأجل الانتخابات إلى أجل غير مسمى، وتستمر الحالة القائمة حاليًا والتي يسيطرون فيها على ليبيا بالكامل.

البدراوي أردف أن القوى الوطنية المفككة تواجه منظومة مدعومة، يقابلها على أرض الواقع شعب تائه يفتقد التنظيم السياسي والوعي الوطني، وجماعات متصارعة على المناصب تقوم بتوظيف القبيلة لأغراضها.

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