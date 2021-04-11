سوريا – أعلنت المؤسسة “السورية” للتجارة، السبت، طرح سلتين غذائيتين الأولى بـ25 ألف والثانية بـ50 ألف ليرة سورية، بسعر أقل من السوق بنسبة 30 – 40 %، طوال أيام شهر رمضان.

وأوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة جمال شعيب، أن “السلة الأولى بسعر 25 ألفا تتكون من المواد التالية: علبة سمنة عشتار 2 كيلوغرام، ورز برتغالي 1 كيلو، وسكر 1 كيلو، وبرغل 1 كيلو، وشعيرية 1 كيلو، ومعكرونة 350 غراما، وعلبة رب بندورة 800 غرام، وخل 500 مل، وعدس مجروش 1 كيلو، وقمح 1 كيلو، وملح ناعم”.

وأضاف: “السلة الثانية بسعر 50 ألفا، وتتكون من المواد التالية، علبة سمنة نباتية 2 كيلوغرام، و2 كيلو سكر، وعلبة زيت صويا 1 ليتر، وتونة ناعمة عدد 2، وعدس مجروش 1 كيلو، وعدس حب 2 كيلو، وشعيرية 350 غراما X 2، وعلبة حلاوة 400 غرام، وعلبة طحينية 400 غرام، وعلبة مربيات عشتار 660 غراما، وعلبة رب بندورة وزن 1350 غراما”.

وتابع: “يمكن للفرع استبدال أي مادة غير متوافرة لديه على أن تبقى قيمة السلة 50 ألفا”.

وأشار شعيب، إلى أن “السلتين متوافرتان في جميع المجمعات والصالات ومنافذ البيع التابعة للمؤسسة طوال أيام شهر رمضان”.

المصدر: “سانا”

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