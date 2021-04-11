السيسي لمناسبة مئوية الأردن: التوافق الاستراتيجي بين مصر والأردن قادر على التعاطي مع كافة التحديات

السيسي لمناسبة مئوية الأردن: التوافق الاستراتيجي بين مصر والأردن قادر على التعاطي مع كافة التحديات

مصر – وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رسالة مصورة إلى الملك الأردني عبدالله الثاني والشعب الأردني، قدم فيها التهنئة لمناسبة مئوية تأسيس الدولة الأردنية.

وقال السيسي في رسالته، “من دواعي فخري وسروري أن أشارك معكم ومع الشعب الأردني الاحتفال بمئوية تأسيس المملكة الأردنية الشقيقة”، مضيفا أن “هذه المناسبة غالية على مصر، وعلى العالمين العربي والإسلامي، وتمثل فرصة لتجديد التزامنا اتجاه شعبينا وتعزيز العمل المشترك وتنسيق الجهود بين الشعبين”.

واستذكر السيسي “الدور المحوري للأردن على الساحتين العربية والإسلامية، وما قام به الأردن لدعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وكذلك وقوفه الدائم إلى جانب مصر ومساندته للقضايا التي تمسها، وذلك انطلاقا من العلاقات التاريخية والوثيقة التي تجمعنا”.

وأكد الرئيس المصري أنه “ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن التوافق الاستراتيجي بين مصر والأردن قادر على التعاطي مع كافة التحديات لأنه نابع عن العلاقات التاريخية بين البلدين”.

المصدر: خبرني

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