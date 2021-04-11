بغداد – وضع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الأحد، حجر الأساس للبدء بإنشاء المرحلة الأولى من ميناء “الفاو الكبير” بمحافظة البصرة (جنوب).

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أن “الكاظمي وضع حجر الأساس لمشروع ميناء الفاو الكبير والذي يتضمن الأرصفة الخمسة للحاويات”.

وأضاف البيان، أن المشروع يتضمن أيضا حفر “نفق قناة خور الزبير، وإنشاء الطريق السريع الرابط بين الميناء ومدينة أم قصر”.

وأردف: “وأيضا ردم ساحة تخزين ومناولة الحاويات وحفر القناة الملاحية الداخلية، وحفر وتأثيث القناة الملاحية الخارجية”.

وأحيل تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع إلى شركة “دايو” الكورية الجنوبية، بكلفة قدرها 2.62 مليار دولار، وسيمكن للميناء معالجة 3 ملايين حاوية سنويا مع إتمام هذه المرحلة.

وقدرت الحكومة العراقية السابقة، التكلفة الإجمالية التقديرية لإتمام مشروع بناء الميناء بمراحله الثلاث، بنحو 4.4 مليار يورو (5.06 مليارات دولار).

ويمتلك العراق في محافظة البصرة أربعة موانئ تجارية صناعية، هي المعقل، وخور الزبير، وأبو فلوس، وأم قصر، ويصدر العراق نحو 80 بالمئة من نفطه عبر موانئ البصرة.

الأناضول

Share and Enjoy ! 0 Shares