ليبيا – قال رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر إنه تم تنظيم أمس الأحد ورشة بشأن منظومة الأحوال المدنية الجديدة بحضور 45 مهندسا من المشرفين على منظومات المصلحة على مستوى ليبيا.

بالتمر وفي تصريح لمنصة ” فواصل”أمس السبت توقع إطلاق المنظومة والعمل بها رسميا في مطلع يونيو المقبل، بعد خضوعها للتجربة لـ 6 أشهر وتعديلات المهندسين عليها.

وأوضح أن المنظومة جرى إنشاؤها بمشاركة شركة محلية واستشاريين مختصين ومهندسين من المصلحة، والاستعانة بالموظفين الذين يعملون في المنظومة،مبيناً أن المنظومة الجديدة أخذت الفرصة الكافية من التجربة، وجرى الاستفادة من أخطاء المنظومة السابقة.

ونوه إلى أن المنظومة الجديدة ستتميز بالسلاسة وسهولة الاستخدام والمراقبة الذاتية وستكون أكثر أمانا وتطورا وتقدم إحصائيات دقيقة وتفاصيل جديدة لكل ما يتعلق بالمواطن.

وأشار إلى أن المفوضية العليا للانتخابات كانت على تواصل مع مصلحة الأحوال المدنية طوال مدة إنشاء المنظومة، وستستفيد منها في العمليات الانتخابية المقبلة.

التمر لفت إلى أن المنظومة ستكون مهيأة وجاهزة لتطبيق نظام الحكومة الإلكترونية، وكل ما يتعلق بالجوازات والجنسية، وستساهم في حصر الأجانب والتحقق منهم

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